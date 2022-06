Ecler Player One et Player Zero

Délivrant des flux audio en mémoire ou issus du streaming, les deux modèles sont une évolution du ePLAYER1. Player One comprend un port Ethernet, une connexion Wi-Fi, des emplacements pour lecteur USB et MicroSD, un écran LCD sur le panneau avant et des commandes locales. Le Player Zero est une version compacte du Player One, sans les boutons du panneau avant et l’écran LCD. Ils partagent toutes les fonctionnalités d’ePLAYER1, y compris son application Web, intégrée dans l’appareil, qui permet de configurer les paramètres avancés de l’appareil. Compatible avec le service Google Drive, l’application est accessible dans un navigateur Web depuis n’importe quel appareil connecté via Ethernet filaire ou Wi-Fi ■