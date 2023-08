Ecler présente ses Player

Le Player One et le Player Zero sont des lecteurs audio compacts avec une sortie stéréo RCA et mini-jack. Ils prennent en charge des contenus musicaux à partir de supports de stockage locaux (carte USB/MicroSD), de flux Internet ou de flux de partage numérique (compatible DLNA et Airplay).

Tous deux se contrôlent par l’application Web intégrée et la galerie Ecler. Possibilité de déclencher des événements du calendrier, de synchroniser des contenus hébergés dans le cloud, d’exécuter des « scripts » (fichiers d’instructions écrits par l’utilisateur, langage Lua) et compatibles avec le protocole JSON. La version One est équipée d’un écran LCD. Il est programmable et contrôlable via le panneau avant.