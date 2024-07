Ces haut-parleurs compacts sont construits en une seule pièce d’aluminium pour éviter les vibrations et les contraintes mécaniques. Le modèle MIA-82 comprend huit haut-parleurs 2.5” et la possibilité de travailler en 16 Ω ou 64 Ω (switch caché derrière le logo, même pas besoin d’enlever la grille). Disponible en noir et blanc et traité IP44, ce produit conviendra à tout lieu.