Ecler VEO-AEXS4, encapsulage et désencapsulage HDMI

Le VEO-AEXS4 permet d’extraire et d’intégrer des signaux audio à partir de l’entrée HDMI. Il comprend une entrée et une sortie analogiques stéréo asymétriques avec des connecteurs Euroblock et une sortie S/PDIF numérique. Le mode de fonctionnement est sélectionnable via le commutateur DIP intégré pour l’extraction du flux audio de HDMI et conversion en audio stéréo analogique ou numérique 5.1 ou intégration d’un signal analogique stéréo dans le signal HDMI remplaçant le son d’origine. L’entrée vidéo HDMI 2.0 prend en charge une résolution jusqu’à 4K@60 Hz, YUV 4:4:4, 18 Gbps, la 3D, HDR et est conforme HDCP2.2/1.4. ■