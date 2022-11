Ecler VEO-CAP4U, vidéo et audio en USB

Le VEO-CAP4U permet d’envoyer un flux HDMI Full HD à un PC/MAC via un câble USB 3.0. Vous pouvez également mixer une source sonore externe, comme un microphone connecté à une table de mixage, en ajoutant l’audio dans le flux principal. Le module permet aussi d’étendre les capacités d’installation avec une matrice audio pour gérer différentes sources sonores et sortir en stéréo asymétrique vers un amplificateur. Il est aussi possible de basculer entre le flux en direct vidéo et d’autres sources comme OBS Studio, Skype, Teams, etc. et organiser les sources vidéo, en temps réel. ■