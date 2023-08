Ecler VEO-SWC44

Ce sélecteur sans-fil est conçu pour les conférences et les présentations. Il est équipé d’une entrée sans-fil offrant une résolution Full HD et une sortie vidéo 4K/UHD HDMI 2.0. La solution sans-fil Byom permet de partager la caméra et le microphone USB pour les applications de visioconférence avec une qualité vidéo Full HD. Un émetteur sans-fil de type dongle permet de partager facilement du contenu audiovisuel en un seul clic. Disponible avec des connecteurs HDMI ou USB-C. Prise en charge de la présentation sans-fil à l’aide d’Airplay et de Miracast ainsi que d’une application multiplateforme. Jusqu’à quatre participants simultanément sur le même écran.