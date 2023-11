Ecler Vida-16Q

Cet amplificateur Dante/AES67 avec DSP et lecteur Vida- 16Q complète l’offre de son grand frère VIDA-24Q. La puissance totale de 1 600 W peut être librement assignée aux quatre sorties. Avec ses modes veille, le Vida propose une consommation d’énergie la plus basse de cette catégorie d’amplificateurs. Les options de commande via GPI ou Ethernet sont nombreuses. Une liste de lecture musicale locale automatisée est possible via le lecteur interne. Un éditeur simple pour créer, modifier et gérer des panneaux de contrôle est prévu, tout comme le contrôle groupé d’amplificateurs en réseau. Côté traitements, il comprend des modes audio de sauvegarde et de priorité, des PEQ, GEQ, des limiteurs, des délais, des modes Mixer/Matrix et Zoner.