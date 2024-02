EclFresnel CT+ PROLIGHTS

Les EclFresnel CT+ sont des Fresnel LED disponibles en IP20 et IP65, dédiés à la captation et au tournage cinéma, ainsi qu’au théâtre ou à l’événementiel. Ils intègrent des sources LEDs sur mesure à six composantes couleur et sont disponibles en trois puissances, 200, 350 et 600 W. L’accent a été porté sur l’optique avec un lentille verre et un mécanisme de zoom anti dérapant, sur la calibration et l’optimisation de la colorimétrie, ainsi que sur l’accès au contrôle local via un large écran tactile couleur associé à quatre encodeurs rotatifs poussoir rétro éclairés RVB permettant d’accéder en quelques secondes à toutes les fonctionnalités.