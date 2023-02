EclMiniProfile : Le passé en lumière

La forteresse d’Ensérune a rouvert ses portes en juillet 2022 après deux ans de travaux de rénovation. Cet ancien oppidum celtique transformé en musée présente à nouveau ses riches collections archéologiques. Marion Lyonnais, scénographe (Fakestorybird), a imaginé un voyage immersif. Le concepteur lumière Jean-Noël Cordonnier, de Lumières et Design, a choisi les projecteurs LED Prolights EclMiniProfile avec lentilles 19, 26, 36 et 50° pour éclairer les objets. « L’éclairage est une partie active de la scénographie : L’EclMiniProfile nous convenait parfaitement grâce à son 28 W Cree LED, le choix des températures bicolores et la grande variété de lentilles et d’accessoires » a déclaré Jean-Noël. ■