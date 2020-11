ECLPANEL SIGNÉS PROLIGHTS

Destinés à l’éclairage de plateaux ou d’événements, leur température de couleur s’ajuste librement de 2 800 à 10 000 K. Il est possible de choisir toute couleur via le mélange RVB + blanc chaud, y compris des teintes saturées et des tons pastel. Leur IRC est supérieur à 97, les Ra et R9 montant à 97. L’efficacité des panneaux est de 80 lm/W, et l’angle du faisceau de 102° peut être modifié avec différents accessoires. Le contrôle de la lumière se réalise en DMX, RDM et wireless DMX. Des effets intégrés peuvent s’utiliser sans pupitre de commande. Le modèle TWC est de forme rectangulaire au format 1 x 2 tandis que le TWCJR, JR pour junior est carré. ■