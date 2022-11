EclPanel TWCXL

Ce panel LED permet un éclairage en couleur, comme dans différentes tonalités de blanc, grâce à ses LEDs custom RVB + blanc chaud. Des filtres frosts holographiques offrent une projection uniforme. Conçu pour les événementiels de grande envergure, il est doté de forts IRC, R9, TLCI et TM30, d’un contrôle en HSI & en XY, d’une correction des niveaux de vert et magenta, d’une fonction Amber Shift, d’un CTO virtuel applicable sur chaque teinte, de transferts linéaires entre presets et d’effets de pixels dynamiques intégrés, notamment pour le cinéma. Ils s’appliquent indépendamment sur les 48 pixels, et peuvent être mappés sur un contrôleur externe de type media server. Contrôlable en DMX RDM, W-DMX + CRMX, Art-Net, sACN ou localement. ■