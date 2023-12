EclPar IPMFC Prolights

Ce PAR LED IP65 est équipé d’une source LED COB RVB+blanc chaud de 100 W. Ses lentilles sont très facilement interchangeables et des filtres asymétriques peuvent aussi être ajoutés afin de retrouver la perception visuelle des bonnes vieilles lampes CP. Tout à la fois capable de proposer de belles couleurs saturées et pastel ainsi qu’une parfaite reproduction des blancs, avec de très fortes valeurs d’IRC, R9, TLCI et TM30, l’EclPar IPMFC va trouver sa place dans toutes les situations, son refroidissement par convection naturelle le rendant totalement silencieux. De très nombreux accessoires optiques viennent en compléter la polyvalence.