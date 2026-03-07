L’EclPar IPMUV est un projecteur PAR LED IP65 équipé d’une source LED UV de 80 W, avec une longueur d’onde de 365 nm, en dehors du spectre visible. Il est destiné aux applications nécessitant un éclairage UV, en intérieur comme en extérieur. Le système optique permet l’installation de différentes optiques : 40° (fournie) et 15° (en option), pouvant être montées à l’extérieur ou à l’intérieur du projecteur pour des installations fixes. Ces lentilles sont associées à un réflecteur parabolique interne visant à optimiser le rendement lumineux. L’appareil est contrôlable en DMX, RDM et WDMX + CRMX (en option) et peut également être piloté manuellement.