La gamme des EclPar s’enrichit de deux modèles IP65 : une version S de 50 W délivrant 2 700 lm et une version L de 300 W avec 10 500 lm. Équipés d’une source LED COB RVB + blanc chaud, ces PARs disposent de lentilles facilement interchangeables et peuvent recevoir des filtres asymétriques pour reproduire l’effet des lampes CP traditionnelles. Ils offrent un rendu colorimétrique précis avec des indices IRC, R9, TLCI et TM30 élevés, adaptés aux environnements théâtre, événementiel, concert, studio TV, broadcast et cinéma. Une large gamme d’accessoires optiques permet d’ajuster précisément le faisceau lumineux.