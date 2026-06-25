Le 19 mai 2026, les étudiants de 3e année du bachelor Ingénierie Sonore de l’AIS à Marseille ont assuré la sonorisation d’un concert à l’Espace Julien, salle emblématique de la scène marseillaise. Ils ont pris en charge le dispositif technique : console Yamaha CL5 en façade, QL5 pour les retours et système L-Acoustics.
Répartis par postes (ingénierie façade, retours, plateau et régie), les étudiants ont réalisé l’exploitation en conditions professionnelles, encadrés par Olivier Reyre et en lien avec l’équipe du lieu. Ce projet s’inscrit dans une collaboration régulière entre l’AIS et l’Espace Julien, qui accueille des ateliers de sonorisation et des mises en situation live.
École AIS : immersion live à l’Espace Julien
Le 19 mai 2026, les étudiants de 3e année du bachelor Ingénierie Sonore de l’AIS à Marseille ont assuré la sonorisation d’un concert à l’Espace Julien, salle emblématique de la scène marseillaise. Ils ont pris en charge le dispositif technique : console Yamaha CL5 en façade, QL5 pour les retours et système L-Acoustics.
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