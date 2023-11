Écosystème line array GTX

RCF s’invite dans la cour des grands

Fabricant italien très présent sur les marchés de l’installation et de la vente au détail, RCF propose aussi la gamme de line arrays TT+. À l’occasion de ses 70 ans, la marque complète son catalogue de l’écosystème GTX, line arrays qui profitent de l’expérience de la marque en termes de R&D et de maîtrise technique de la fabrication, en particulier des haut-parleurs, qui sont réalisés en Italie à Reggio Emilia, où nous nous sommes rendus pour le lancement de la gamme.

La culture de RCF, particulièrement en ce qui concerne les line arrays, s’est toujours focalisée sur des solutions d’enceintes actives, intégrant le processeur et l’amplification. Virage à 180° avec le GTX qui est conçu passif et associé à un contrôleur amplificateur dédié.

Ce choix a été réalisé à partir de la constatation que la grande majorité des systèmes de line arrays professionnels déployés dans le monde sont passifs. En tant que « nouvel acteur » dans l’univers des systèmes destinés aux événements majeurs, RCF n’a pas souhaité chambouler les habitudes de travail des prestataires.

De plus, l’externalisation du DSP et de l’amplification a permis de s’affranchir des contraintes d’encombrement qui auraient pu conduire à des compromis sur les performances obtenues dans un volume contraint.

Dernier atout de cette option, l’idée de concevoir une plateforme d’un format physique unique, mais capable d’être déclinée dans des propositions de puissance optimisées pour différentes utilisations.

Douze GTX 12 par côté plus cinq arrays de trois subs GTS 29 montés en cardioïdes ont été déployés sur la vaste prairie de démo du complexe RCF.

L’écosystème GTX

Les line arrays de la gamme TT+ RCF ont vu le jour en 2006. En cet été 2023 est donc ajouté au catalogue le système GTX. Il revendique une position de leader des propositions RCF en termes de puissance, de qualité sonore, d’ergonomie et de polyvalence.

Le maître-mot de la conception de l’écosystème a été la symétrie. Les différentes enceintes ont été dessinées en suivant cette idée, ce qui garantit une dispersion acoustique répartie identiquement de part et d’autre de l’axe de l’enceinte.

La gamme GTX se compose des deux enceintes large bande GTX 12 et GTX 10, du sub GTS 29 ainsi que du contrôleur amplifié XPS 16K. Une offre complète d’éléments de rigging, de câblage et d’accessoires est aussi disponible.

Voyons tout cela dans le détail, avec la complicité de Lucio Boiardi Serri, ingénieur d’application audio pro que nous avons sollicité pour certains points précis.