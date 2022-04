Écran pixel haute résolution DMT E6-N

Le E6-N est le successeur du modèle populaire E6. L’écran a été mis à jour et possède désormais une carte de réception A5s de Novastar. Doté de pixels à LED haute résolution de 1 200 nits pour l’intérieur et conçu pour une distance de visionnage de 6 m minimum, le pitch est de 6,25 mm, autrement dit 80 x 160 pixels sur un panneau de 50 x 100 cm. L’écran noir à LED offre un ratio important de contraste pour une qualité d’image stupéfiante et des couleurs dynamiques. Grâce à son cadre léger, cet appareil a un poids total de 11 kg et permet de monter les écrans dans cinq angles différents (15 ; 7,5 ; 0 ; -7,5 ; et -15°). ■