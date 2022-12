DMT présente la gamme d’écrans Pixel Alpha. De conception légère et modulaire, son système de verrouillage est rapide et permet de créer des écrans incurvés. Les connexions Power Pro et ProCat garantissent une alimentation et une connectivité des données sécurisées tandis que la carte de réception A5s PLUS intégrée fonctionne avec n’importe quel processeur vidéo NovaStar. La maintenance peut se faire à l’avant et à l’arrière. L’écran LED HD d’intérieur A3.9i est le premier modèle de la gamme Alpha. Mesurant 50 x 50 cm, il est doté d’un pitch de 3,9 mm et d’une luminosité de 1 500 nits. Deux barres de montage ou un support d’empilement suffisent pour monter les écrans sur une construction Layher ou un truss en toute sécurité. ■