ÉCRANS STARWAY STARPANEL

La cérémonie de remise de diplômes de l’UTC de Compiègne (Oise) a réuni plus de 2 000 personnes au Tigre, la plus grande salle de spectacle de la région. Ultra’Son, prestataire de l’événement, a déployé un impressionnant écran LED constitué de 140 dalles Starpanel de Starway pilotés par quatre drivers et scalers Nova Pro HD. Depuis avril 2019, la société les utilise aussi bien en extérieur qu’en intérieur avec une luminosité largement réduite. En plus de leurs performances d’affichage, de leur légèreté et de leur facilité d’installation, leur fiabilité est particulièrement appréciée, malgré un niveau intense d’exploitation. ■