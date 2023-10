Écrans vidéo LED Prolights

Trois nouvelles séries d’écrans vidéo LED sont disponibles chez Prolights. Le GammaPix est une offre budget-friendly qui rassemble un modèle indoor avec pitch 2,6 mm et un modèle outdoor avec pitch 3,9 mm. Plus étoffée, la série SigmaPix propose le même type d’écrans en ajoutant une version spéciale pour créer des angles à 90°, des cubes et une version flexible. Enfin le KappaPix est un modèle ultra qualitatif équipé de cartes vidéo Brompton, dédié aux applications studio en réalité virtuelle. Tous les modèles disposent d’un système autobloquant pour l’assemblage permettant l’installation par une seule personne d’un traitement anti-griffures et de protections mobiles des angles.