Audio-Technica lance l’ATH-WP900SE, une édition limitée de son casque circum-aural fermé ATH-WP900. Fabriqué en collaboration avec le japonais Fujigen, il se distingue par des coques en frêne massif et une finition laquée sunburst trois tons inspirée des guitares. Le casque intègre de nouveaux transducteurs de 53 mm avec une bobine mobile repensée, compatibles avec les sources audio haute résolution. Il est équipé de connecteurs détachables A2DC et livré avec deux câbles : un modèle symétrique 4,4 mm et un câble standard 3,5 mm. Léger, il est conçu pour un usage nomade. Chaque exemplaire est accompagné d’un chiffon d’entretien Fujigen pour les finitions laquées et d’une carte de numéro de série manuscrite.