Editions AS / JTSE

Les JTSE (Journées Techniques du Spectacle et de l’Evénement) se dérouleront les 26 et 27 novembre à La Plaine Saint-Denis (93). Cette 23e édition sera la première pour Jean-François Thomelin en tant que directeur général des Editions AS, la société organisatrice du salon, également éditrice du périodique « AS » (Actualité de la Scénographie). Nous avons réuni Michel Gladyrewsky, le dirigeant historique des Editions AS, et Jean-François, à qui nous souhaitons la bienvenue