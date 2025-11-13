Environ 60 intégrateurs français ont participé à l’Eductour organisé par Ecler à Barcelone, accompagné par l’équipe MiD. Sur trois journées, deux sessions ont été consacrées à la découverte et à la formation autour d’EclerPLEX, la plateforme de gestion AV d’Ecler. Le programme comprenait des présentations théoriques, des ateliers pratiques et des démonstrations en conditions réelles, permettant aux participants d’explorer les différentes fonctionnalités de la plateforme et d’évaluer ses applications dans divers environnements. Les échanges avec l’équipe Ecler ont également permis d’approfondir la compréhension technique et opérationnelle de l’écosystème EclerPLEX.