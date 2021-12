Égaliseur Eventide SplitEQ

Eventide lance SplitEQ, un plug-in d’égalisation qui fonctionne d’une manière fondamentalement originale. Cet égaliseur paramétrique à huit bandes contient un moteur de division structurelle qui sépare l’audio entrant en flux transitoires et tonaux qui alimentent les huit bandes et permet aux ingénieurs de visualiser les flux indépendamment. Cette approche autorise les égalisations courantes et ouvre de nouvelles possibilités créatives. Les filtres Peak, Notch, Bandpass, High-Shelf, Low-Shelf, Tilt Shelf, High-Pass et Low-Pass sont disponibles avec pentes de 6 à 96 dB/octave. SplitEQ existe pour Mac et PC aux formats VST, AAX et AU et une démo gratuite de 30 jours est disponible sur eventideaudio.com/SplitEQ. ■