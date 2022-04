Ce microphone cardioïde à condensateur portable, conçu en aluminium de qualité aéronautique, est optimisé pour les performances de scène. Il se dote d’une électronique linéaire de phase et fréquences, et la forme triangulaire de la membrane brevetée amortit la résonance plus rapidement qu’une membrane traditionnelle. ■

