Élargissement du Pass Culture

À partir du 10 janvier 2022, les jeunes de 15 à 17 ans, ressortissants d’un état européen, scolarisés en France de la 4e à la terminale et inscrits en CAP, vont pouvoir bénéficier du Pass Culture. Il comprend, comme auparavant, une part « individuelle » et une part « collective » de crédits. Pour la part individuelle, le crédit est de 20 € pour les jeunes de 15 ans et 30 € pour ceux âgés de 16 et 17 ans. Elle est disponible sur l’application mobile Pass culture après ouverture du compte personnel numérique. Pour la part collective qui doit être consommée au cours de l’année scolaire, elle sera versée aux établissements scolaires pour financer des sorties scolaires (musées, spectacles vivants, séances de cinéma, découverte de métiers d’art…), à hauteur de 25 € par élève de 4e et 3e, 30 € par élève de CAP et de seconde, et 20 € par élève de première et terminale. ■