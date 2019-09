L’événement s’est déroulé sur trois jours en mai, chez Best Audio & Lighting, à Roissy.

Environ 180 personnes ont participé aux journées de démonstration Elation Days, parmi lesquelles (les personnes) des professionnels de théâtres, de salles multisports et de spectacles et de parcs à thème, des prestataires, directeurs photo et concepteurs lumière ont pu assister à la présentation de produits Elation. Parmi les plus appréciés, l’Artiste Monet, le Proteus Maximus, le Fuze Profile, l’Artiste Van Gogh et l’Artiste Picasso, ce dernier n’étant pas une nouveauté mais jouissant d’une belle popularité.

Pour optimiser chaque spécialité, plusieurs espaces avaient été configurés, permettant aux visiteurs de mieux cibler leur prospection. Le secteur IP était équipé d’un système de rideau d’eau fourni par Crystal Group. Y étaient exposés des produits comme le Proteus Hybrid, le Paladin, le Seven Par 19IP et 7 IP, et les nouveautés Proteus Smarty Hybrid et Arena Q7 Zoom, tandis qu’un stand de présentation équipé de la console Onyx NX2 pilotait le Paladin Panel 50 x 15 W, le Smarty Max et le Rayzor 760.