Conçue pour fonctionner dans n’importe quel environnement, la Six+ Bar Elation représente une gamme innovante classée IP65 dotée d’un design polyvalent. Mise à jour de la SixBar, elle place la barre plus haut avec plus de puissance, un spectre de couleurs plus large et une qualité de lumière globalement supérieure. Équipée de LEDs RVBLA+UV de 20 W et bénéficiant d’un IRC de 93, elle offre une grande gamme de couleurs, assurant un wash homogène. Son refroidissement par convection sans ventilateur garantit un fonctionnement silencieux. Pilotable via les protocoles DMX/RDM, Art-Net, sACN et KlingNet, la Six+ Bar dispose également d’une interface sans fil Aria x2.