ELATION FUZE ET PALADIN

Dans la famille Fuze, bienvenue aux asservis full color Fuze Spot et Profile. Leur source cinq couleurs RVB Mint et Ambre permet un IRC de 92. Le zoom de 7 à 46°, la double roue de gobos, la roue d’animation, le frost, le prisme et l’iris complètent l’offre. Le modèle blanc froid Fuze Profile CW, doté de couteaux, est conçu pour l’éclairage de scène, de plateaux, de salons… Ses 380 W de LED et son IRC de 91 sont associés à un zoom de 7 à 46° ainsi qu’à une roue de gobos, deux roues de couleurs avec filtres de correction et un iris. Les Paladin Cube, Brick et Panel sont IP65. Equipés de 9, 24 ou 50 sources RVBB 15 W, ils sont flexibles, utilisables en blinder, strobe et wash.■