Elation Fuze Max Profile

Un Fuze encore plus puissant

Avec le Fuze Max Profile, la marque Elation chasse sur le terrain des projecteurs à haut potentiel de qualité lumineuse. Mais le Fuze n’est pas seulement un projecteur, il s’agit d’une gamme complète avec un nombre incalculable de versions qui se déclinent !

Découvrons maintenant, dans les détails, ce que ce modèle en particulier peut apporter à votre expérience.

Le Fuze Max Profile est donc le grand frère du Fuze Profile. Basiquement ce sont les mêmes projecteurs, mais vous l’aurez compris, le patronyme « Max » qui s’est glissé dans le nom est là pour nous montrer qu’il en a sous le capot !

Le saisir par les poignées pour le sortir de son flight-case nous permet déjà de bien sentir son côté max. Il affiche 10 kg

de plus que son jeune frère.

10 kg, ça n’est pas anodin, et l’on se dit que cet alourdissement va justement lui mettre un peu de poids sur ses épaules.

Son petit frère, le Fuze Profile, est un bon produit qui est utilisé sur quelques plateaux de télévision et qui donne pleine satisfaction. Il n’est donc pas facile d’avoir la prétention de venir se mettre au-dessus de ce qui est déjà une référence pour la marque.





Plus lourd donc, plus gros aussi, et c’est bien légitime car il faut bien loger le surplus de puissance.

Un bref coup d’œil nous fait découvrir une machine au physique discret. Une connectique standard (voir photo) et un écran tactile, mais des touches de navigation sans retour de force (sans clic). Ça n’est pas le mieux que l’on puisse faire, pas très premium et pas très pratique quand on a des gants, mais ça fonctionne. La navigation est claire et bien faite avec ce qui est maintenant incontournable, une batterie interne pour intervenir sans connexion à l’alimentation.

On notera l’accès facile à deux filtres à poussière sur le nez de la machine. Il vous suffira d’un tournevis cruciforme pour les déposer pour le nettoyage. C’est une idée simple, mais utile.

On finira le tour extérieur en vous disant que le fabricant fournit de série un « nez » (snoot) à apposer en sortie de lentille et qui permet de cacher un peu celle-ci lorsqu’on est de côté. On aurait pu croire que cela atténuerait le halo mais ça n’est pas le cas, pour la bonne et simple raison qu’il n’y en a pas ! En effet, la sortie du faisceau est très propre, ce dont nous n’allons pas nous plaindre. Le flight-case du Fuze qui nous a été livré ne permettait pas de rentrer la machine si le snoot était installé, mais l’importateur nous précise que cela sera possible avec un autre flight disponible. Là encore, c’est un détail, mais c’est important.