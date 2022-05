Le Fuze MAX d’Elation est disponible en version Spot et Profile. Les têtes mobiles LED rivalisent avec des sources à décharge de 1 000 W/1 200 W. Le Fuze MAX a été conçu pour les applications telles que le théâtre et les plateaux de tournage, où un spectre chromatique large, un ensemble complet de fonctionnalités et une qualité exceptionnelle sont nécessaires. ■