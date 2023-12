Elation Fuze Wash 500

Un Fresnel multifonction

Elation dispose d’une gamme pléthorique de projecteurs, et le non-initié pourrait aisément être perdu dans toutes ces appellations. La gamme Fuze, ce sont des projecteurs de moyenne puissance, avec des sources de 300 à 800 W. Fuze Wash 500 affiche fièrement son moteur de 500 W de LEDs RVB menthe et ambre. Source multi-spectrale dotée d’une lentille Fresnel, ce projecteur est principalement dédié aux milieux exigeants du théâtre et de la télévision.

Découverte

Fuze Wash 500 est un projecteur de gabarit moyen. Avec 18,5 kilos sur la balance, il peut être manipulé par une seule personne. La mode est aux washs de type galette, et c’est donc non sans plaisir que l’on contemple cette belle lentille Fresnel qui nous renvoie dans des temps pas si anciens.

La tête est en forme de cigare, et présente des grilles d’entrée et de sortie d’air à l’arrière. Sur le corps et les bras, on trouve les deux blocages des axes Pan et Tilt. La base est surélevée par quatre tampons en caoutchouc, et propose à l’avant un écran tactile de contrôle, flanqué de quatre boutons et d’un port USB type A pour les mises à jour. À l’arrière, Elation nous gâte avec du True1 pour l’alimentation, du DMX cinq broches In/Out, deux ports Ethernet et une antenne pour son protocole sans-fil maison E-Fly.

Dans les poignées, on trouve des emplacements de filtres anti-poussière qui vont permettre de limiter le nettoyage de la base. Enfin, sous le projecteur, quatre camlocks sont parés à recevoir des crochets.

Mais Fuze Wash 500, ce n’est pas que le projecteur de base. Si ce dernier est coiffé par défaut d’un cône anti-halo, Elation propose en outre deux accessoires optionnels. Le premier est l’Ovalizer, un filtre rond « ovalisant » que l’on peut visser devant la lentille, en prenant soin d’aligner la roue crantée située sur le projecteur à l’emplacement dédié sur le filtre. Ainsi, on peut utiliser un paramètre du projecteur pour imprimer une rotation au filtre et changer le sens de la banane.

Le deuxième accessoire, un jeu de volets motorisés, présente une conception plus complexe. Il va également devoir être vissé sur l’avant de la machine, et connecté sur une prise dédiée sur le côté de projecteur. On peut manipuler via DMX chaque volet indépendamment et utiliser la roue crantée située sur le projecteur pour faire tourner l’ensemble.

Source et optique

Quand on veut implanter son projecteur en théâtre et en télévision, on va faire en sorte d’offrir le meilleur rendu de couleurs possible. Pour faire cela, la solution multi-spectrale est considérée comme la plus efficace. Aux traditionnelles LEDs RVB, Elation ajoute l’ambre et la couleur menthe, deux teintes qui donnent généralement de bons résultats dans ce type de mélange.

Ces LEDs créent une source de 500 W de LEDs qui permet à la marque américaine d’offrir en sortie de la belle lentille Fresnel un faisceau intense et uniforme. Fort de toutes ces caractéristiques, Elation nous promet un débattement de zoom de 10°- 45°, et un IRC de 92.

Les menus

Bonus non négligeable, Elation a équipé Fuze Wash 500 d’une batterie qui permet de le paramétrer hors tension. La page principale affiche le type de signal utilisé, l’adresse et le mode DMX. L’écran étant tactile, un “i” d’information permet d’accéder à une page qui renseigne sur le firmware, la durée de vie du projecteur…

En appuyant sur la touche Valider, L’interface nous propose DMX Settings, qui permet de choisir adresse et mode. Le menu Personality contient la personnalisation du projecteur, avec courbe de gradation, mode de ventilation, adresse IP… Manual Control permet de piloter les paramètres un par un, Internal Programs offre la possibilité d’envoyer des macros de programmation, et Information nous renseigne sur la température du projecteur, les valeurs DMX…

L’interface est efficace, propose peu de sous-menus et beaucoup d’informations à l’écran permettent de trouver rapidement son option.

Des modes DMX de 19 à 30 canaux sont proposés, dont quatre en mode RGB ou CMJ si vous préférez utiliser ces modes de gestion de la trichromie. Dans tous les modes DMX, les paramètres permettant de manipuler les accessoires sont présents, mais non-opérants tant que l’accessoire n’est pas présent bien sûr.