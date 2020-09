ELATION FUZE WASH FR

Complétant la gamme Elation Fuze, cet as-servi est un projecteur Fresnel à moteur LED. Il se destine à de multiples utilisations, et en particulier à l’exigence de l’en-vironnement théâtral. Sa source LED RVB-MA (M pour « Mint » et A pour « Ambre ») de 480 W assure un IRC de 92. La qualité des couleurs de ce projecteur est d’ailleurs l’un de ses points forts. Sa particularité est la lentille Fresnel, qui, combinée au zoom motorisé, assure un angle de faisceau de 8,2 à 42,1° et un angle de champ de 12,7 à 62,1°. Quatre volets rotatifs permettent un contrôle fin du faisceau ainsi qu’un blackout to-tal. Citons pour terminer le frost variable, le dimmer 16 bits et le fonctionnement flicker-free. ■