Le KL Batten d’Elation est un projecteur linéaire au format IP65. Il utilise un système RVBMA de 100 W avec IRC >94, adapté aux applications caméra. Le rendu peut être ajusté via un décalage vert/magenta, une bibliothèque de gélatines virtuelle et une correction de température de couleur de 2 400 K à 8 500 K. L’appareil inclut également un mode d’émulation CMJ et une fonction dim-to-warm. Disponible en trois modèles, le KL Batten propose un contrôle pixel par pixel. Deux emplacements spécifiques permettent l’ajout de lentilles ou d’autres accessoires. Les appareils intègrent un rail L-Track pour le montage, ainsi qu’un système d’alignement magnétique d’extrémité à extrémité pour l’installation de lignes continues.