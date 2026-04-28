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Elation KL Batten

28 Avr 2026 | News Lumière & Vidéo

39 SONOMAG NEWS ELTATION KL BATTEN

Le KL Batten d’Elation est un projecteur linéaire au format IP65. Il utilise un système RVBMA de 100 W avec IRC >94, adapté aux applications caméra. Le rendu peut être ajusté via un décalage vert/magenta, une bibliothèque de gélatines virtuelle et une correction de température de couleur de 2 400 K à 8 500 K. L’appareil inclut également un mode d’émulation CMJ et une fonction dim-to-warm. Disponible en trois modèles, le KL Batten propose un contrôle pixel par pixel. Deux emplacements spécifiques permettent l’ajout de lentilles ou d’autres accessoires. Les appareils intègrent un rail L-Track pour le montage, ainsi qu’un système d’alignement magnétique d’extrémité à extrémité pour l’installation de lignes continues.

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