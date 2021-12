Elation KL Panel XL

Le KL Panel propose une température de couleur réglable. La version XL étend la taille de l’original tout en émettant près du double de la lumière et en offrant un contrôle multizone pour des effets dynamiques. Utilisant une matrice de LED 544 W RVBB + Lime + Cyan, le KL Panel X offre un contrôle précis de la température de couleur, un rendu des couleurs à spectre complet et une couverture de wash uniforme. Optimisé pour les exigences de lumière blanche réglable du cinéma et de la télévision, c’est une source de lumière douce idéale pour de nombreuses situations nécessitant des performances et une qualité de couleur exceptionnelles. ■