PLS – ELATION PROFESSIONAL

Hall 12.1 – Stand D56/D57/D58

Proteus Maximus est un projecteur LED classé IP65, avec un moteur LED de 950 W fournissant jusqu’à 50 000 lumens. D’un fonctionnement silencieux, il est idéal pour les applications en extérieur nécessitant des faisceaux lumineux et puissants. Il possède des gobos fixes et rotatifs en verre, une roue d’animation, deux prismes, un double frost et un iris à haute vitesse. Son système de découpe indexable permet des black-out et un contrôle précis de la forme du faisceau. Il possède une plage de zoom rapide de 5 à 50° et un objectif avant de 180 mm.