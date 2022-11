Elation étend sa gamme IP65 avec Brutus, un luminaire LED Wash FX de 70 000 lm, utilisable en wash et beam à très longue distance. Brutus est le plus brillant jamais produit par Elation. Il s’associe parfaitement au profile LED Proteus Maximus et au beam Proteus Excalibur à longue portée pour constituer un trio de luminaires compatibles et IP65. ■