Elation Proteus Excalibur

Cet asservi IP65 d’une puissance de 20 000 lumens de sortie totale est doté d’un faisceau issu de l’optique à large ouverture avant (260 mm). Excalibur est adapté à la création de colonnes lumineuses en plein ciel. Les effets CMJ et prismatiques qu’il permet d’obtenir rivalisent avec les projecteurs et les skytrackers au xénon. Rapide et compact, son faisceau ultra serré de 0,8 degré produit des résultats à de grandes distances. Il utilise la technologie de lampe Philips Flex, garantissant une longue durée de vie de la lampe, une consommation d’énergie réduite et une maintenance minimale des luminaires. ■