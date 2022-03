Elation Proteus Rayzor IP65

Les barres IP65 Proteus Rayzor Edge et Blade Tilt FX sont une combinaison de wash linéaire, de strobe à haute intensité et de SparkLED FX, dans un design compact et IP65. Dotés par 6 ou 12 LEDs RVBB de 60 W contrôlées indépendamment, ils fournissent un faisceau puissant qui se démarque sur n’importe quelle scène. Les lentilles frontales surdimensionnées créent une grande surface visuelle renforcée par la technologie exclusive SparkLED, des LEDs blanches placées à l’intérieur de l’objectif lui-même pour créer une couche supplémentaire unique. Les deux lignes stroboscopiques haute intensité totalisent jusqu’à 256 points LED blancs froids, encadrant les lentilles Rayzor sur toute la longueur du luminaire. ■