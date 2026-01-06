Elation Lighting a acquis la marque et les actifs de X-Laser et lancé X-Laser USA, une nouvelle entité indépendante qui continuera d’opérer sous le nom X-Laser. Spécialisée dans les systèmes de sécurité conformes aux normes FDA, l’optique avancée et l’ingénierie, la société produit des effets laser adaptés à des installations de toutes tailles. X-Laser USA sera basée dans les installations de X-Laser dans le Maryland, aux États-Unis. La série de lasers professionnels de la marque sera bientôt distribuée à l’international via le réseau de distribution d’Elation.