La série Volt+ regroupe les modèles Volt+ Par et Volt+ Bar. Ils disposent d’un flux lumineux plus élevé, d’une palette de couleurs étendue, d’une construction IP65 et d’un contrôle sans fil. Les appareils intègrent une batterie haute capacité permettant plus de 12 h de fonctionnement autonome, avec gestion de l’alimentation et options de charge multiples. Ils conviennent à des événements en extérieur, des productions ponctuelles ou des lieux qui ont un accès électrique limité. Le système de couleurs RVB + Lime + Ambre + UV offre un IRC élevé et peut être ajusté via une bibliothèque de gélatines virtuelle, l’émulation CMJ et une plage de température de couleur de 2 400 K à 8 500 K.