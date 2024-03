Elation SIX+ PAR et SIX+ PAR L

Avec son indice IP65, la série SIX+ PAR s’adapte à tous les environnements. Disponible avec 7 x ou 14 x 20 W RVBLA+UV, le SIX+ PAR offre un spectre de couleurs ultra large, un rendu des couleurs exceptionnel et un IRC élevé (93). Avec 3 200 lm pour le SIX+ PAR S et plus de 7 000 lm pour le SIX+ PAR L, ces PAR sont très performants pour leur poids. Un contrôle précis de la température de couleur via un canal de contrôle CCT variable dédié a été intégré, avec des réglages possibles de 2 400 K à 8 500 K. Un mode d’émulation CMJ et une bibliothèque intégrée de préréglages de couleurs calibrées correspondant aux filtres gel les plus courants ont également été inclus.