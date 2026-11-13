L’artiste français JR a transformé le Pont-Neuf en une grotte gonflable monumentale. Le concepteur lumière Fabrice « Tom » Azoulay a dû faire percevoir l’architecture gonflable en constante évolution, éclairer une structure de 120 m avec des distances de projection très courtes, créer des points focaux distincts pour la réalité augmentée, et réaliser cela sans dévoiler l’infrastructure technique. Fabrice a utilisé des projecteurs Chorus Line 16, Rayzor 760 et Artiste Picasso. Les projecteurs Picasso ont fourni l’intensité élevée requise pour la réalité augmentée, tandis que les projecteurs Chorus Line et Rayzor ont apporté un éclairage par réflexion et d’ambiance de continuité de la grotte.