L’élection de Miss Isère 2023 s’est déroulée le 18 février à la Pléiade, à Allevard-les-Bains. Cette année, le thème « Inde » a été retenu. Pour cet événement, Able Events a misé sur une mise en lumière créative grâce à différents produits Starway.

Les lyres Lusso ont été suspendues, les Boxkolors ont été placés derrière les décorations et sous les marches pour assurer l’ambiance colorée tout au long de l’événement.

« Pour la communication de notre équipe technique lors de l’installation du matériel et lors de la prestation, nous avons utilisé les Intercom HF pro de Solidcom, qui offrent une diffusion claire et sans interférences permettant une liaison rapide et facile, avec une portée jusqu’à 400 m. »