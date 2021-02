Electro-Voice Evolve 30M

PRÉSENTATION

Le caisson, en multiplis, est équipé d’un haut-parleur de 10”. Les deux colonnes intermédiaires sont en aluminium. La tête en composite accueille les six haut-parleurs de 2,8”. La finition est irréprochable. Le rendu s’accorde parfaitement avec les standards esthétiques en vigueur dans le domaine de l’événementiel.

Le sub est équipé d’une poignée sur sa face supérieure. La tête en est pourvue sur sa face arrière. Elles sont toutes les deux très ergonomiques, et leur dessin est appréciable. Elles permettent, associées à une masse raisonnable de l’ensemble du kit, soit 24 kg, une manipulation du système, une fois monté par un seul technicien, sans risque de déséquilibre.

EXPLOITATION

La mise en route est rapide, les éléments s’assemblent facilement. Les deux éléments intermédiaires sont identiques et donc interchangeables. Il n’y a aucun risque d’erreur possible dans la phase de montage. Le module électronique (amplification et unité de mixage) est monté à l’arrière du caisson de grave. Les accès aux réglages des différents paramètres occupent le pan coupé supérieur du caisson. Cette position offre une plus grande visibilité de l’afficheur et une bonne accessibilité aux sélecteurs des tranches d’entrée de la mixette ainsi qu’à l’unique molette de réglages des paramètres.

L’unité comporte quatre entrées ligne/microphone, une entrée stéréo niveau ligne et une entrée stéréo pour la source Bluetooth. Une fois la tranche d’entrée sélectionnée, la molette permet d’en ajuster le niveau, le preset (flat, low cut 80, 120, vocal mic, vocal filter, speech, acoustic guitare, electric guitare, bass, percu et line input), le compresseur, les niveaux aigu médium et basse, les départs FX1 et FX2 et le panoramique. En sortie, les ajustements de paramètres disponibles sont aussi très complets. Nous avons quatre modes audio : music, live, speech et club, une égalisations tri-bandes, un graphique sept bandes, un niveau de sortie aux et mix. Pour les sorties aux et mix, on choisit le type d’envoi. Il est possible de faire une sauvegarde de l’ensemble des réglages. La connexion Bluetooth permet, bien sûr, la transmission d’un signal audio. Elle permet aussi l’ajustement, via une tablette, de l’ensemble des réglages. L’interface permet le contrôle de six Evolve 30M.

BILAN

L’Evolve 30M est compacte et polyvalente. Le nombre important de réglages disponibles, que ce soit pour les huit entrées, pour les sorties externes ou pour l’envoi vers les haut-parleurs, en fait un système très complet et parfaitement adapté à la sonorisation de groupes en live. Par exemple, FX1 et FX2 proposent un choix de 30 effets internes. Le pilotage des paramètres de réglages par l’interface, disponible pour tablette, facilite la phase de mixage. Le technicien ou musicien en charge de cette mission pourra se positionner en salle. Attention, si le pilotage de six systèmes est possible, la transmission de l’audio ne se fait que sur un seul. La dispersion horizontale annoncée par le constructeur, 120°, et vérifiée par nos tests, à 110° sur notre courbe isotimbre, permet une diffusion cohérente du signal sonore sur une large zone du public. Cette caractéristique sera appréciée pour les utilisations de sonorisation de conférence ou de cocktail.