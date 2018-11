ELECTRO-VOICE EVOLVE 50

Electro-Voice offre une très large gamme allant de la plus petite enceinte d’installation au système line array XLC, utilisé pour sonoriser des stades par exemple. Concurrence oblige, Electro-Voice a proposé une gamme grand public avec des systèmes amplifiés ou non de façade et de retour comme la gamme ELX par exemple. Depuis quelques années, l’offre est généreuse sur le terrain des colonnes utilisant le principe des systèmes ligne source (en tout cas d’un point de vue marketing) et Electro-Voice a dû faire comme tout le monde, c’est-à-dire proposer sa version d’un système amplifié avec caisson de basses et colonne utilisant un arrangement de plusieurs petits hautparleurs. Nous allons découvrir dans ce banc d’essai le modèle Evolve 50.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

L’Evolve 50 est pour le moment seul dans sa gamme chez EV. Il s’agit d’un système amplifié composé d’un caisson de basses et d’un enceinte colonne. La particularité de cet ensemble est qu’il est tout-en-un, il intègre à la fois les enceintes, le support, mais aussi le câblage haut-parleur puisque c’est le support qui transmet le signal amplifié.

Le caisson de basses est constitué d’une caisse en bois de 15 mm d’épaisseur et d’un haut-parleur de 30 cm (12’’). Cet ensemble est capable de reproduire des fréquences allant de 43 Hz à 200 Hz (bande passante à -3 dB) et descend jusqu’à 37 Hz avec une bande passante à -10 dB. Il inclut également l’amplificateur, ici de classe D, qui fourni 500 W pour le haut-parleur 30 cm et 500 W pour la colonne, le tout pesant seulement 20 kg. La colonne est constituée de huit hautparleurs 9 cm (3,5’’) avec aimant néodyme, raccordés en un montage série/ parallèle. Ils sont utilisés sans moteurs de compression mais avec un guide d’onde en matériau composite. Il n’y a aucun connecteur sur la colonne car le signal est transmis directement via la barre de support par une double connexion, deux connecteurs pour la masse et deux connecteurs pour le signal, certainement pour améliorer la liaison ou augmenter la tolérance de panne ou de mauvais contact.