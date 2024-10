EVI Audio élargit son offre installation avec trois modèles d’enceintes colonnes passives basse impédance ou 100 V :

les LRC-1060, LRC-1100 et LRC-2100. Basés sur des haut-parleurs de 6 cm dédiés et dotés de la technologie de contrôle de dispersion PaSS, ils offrent une dispersion verticale contrôlée et une réponse en fréquence homogène.