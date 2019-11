ELECTRO VOICE MFX-12MC ET MFX-15MC

Ces retours polyvalents sont disponibles en blanc ou noir. Pouvant travailler en actif ou passif, ils sont équipés de transducteurs coaxiaux à haut rendement et offrent respectivement une puissance de 450 W (continue)/3 000 W (crête) et 500 W/3 500 W pour 135 dB et 136 dB de SPL max, ainsi qu’une ouverture de 40° H x 60° V (mode retour), adaptées à la scène. Ils proposent une ébénisterie robuste avec deux angles d’inclinaison de 35° et 55° pour une application retour proche ou éloigné, un puits de 35 mm, des inserts d’accroche M10 et une lyre optionnelle pour une polyvalence totale. Les amplificateurs TGX10 ou série L Dynacord du groupe peuvent être utilisés. ■