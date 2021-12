ElectroVoice ELX200-12P

Non, cette enceinte blanche ne provient pas du stock du Vatican mais bien de chez EVI Audio. Elle est aussi référencée en noir, eh oui…

Sur notre exemplaire, le rendu et l’esthétique sont au rendez-vous. Gageons qu’il en est de même pour la version noire. Rien ne manque : trois larges poignées pour le transport, des inserts pour suspendre l’enceinte et un puits de diamètre 35 mm pour une mise sur pied. La forme de la caisse n’est pas symétrique et la position retour posé à même le sol n’est possible que d’un côté avec un angle de 50°. Concernant les angles, attardons-nous sur le pavillon ; il est donné pour 90° horizontal et 60° vertical et est du type SST (Signal Synchronized Transducers) brevet EV fournit selon le fabricant, une couverture homogène. L’application EV QuickSmart Mobil offre un contrôle en passant par le Bluetooth jusqu’à six enceintes de la série ELX simultanément. Cela permet par exemple un réglage précis d’un kit composé de quatre ELX200-12P et deux sub 18SP. Attention, ni l’application ni les enceintes n’autorisent le streaming audio Bluetooth.