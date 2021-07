ELEPHANTMAT AU GRAND PALAIS

Des Sons Animés (DAS) s’est associé au promoteur BNK pour créer Capture, une série d’événements immersifs diffusés en direct et enregistrés dans des lieux du patrimoine national. Pour l’un de ces récents événements, l’équipe de DAS de Mathieu Rossier a installé un système immersif à 18 canaux au Grand Palais, où le producteur de musique électronique français Elephantmat a présenté en direct une performance spatialisée de deux heures et demie. DAS a enregistré le multipiste au format objet et a remixé la bande sonore en utilisant l’encodage binaural de Spat Revolution de Flux :: Immersive. L’événement a été diffusé en direct et sans public. ■